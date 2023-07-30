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НовостиОбщество30 июля 2023 13:47

В парке «Краснодар» начали выдавать коды в Японский сад по новому времени

Теперь можно забронировать место семь раз в день
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Время прогулок не ограничено

Время прогулок не ограничено

Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Японском саду парка «Краснодар» изменилось время выдачи кодов на посещение. Теперь их можно взять семь раз в день. При этом изменилось и время выдачи.

QR-коды можно взять в 06:45, 09:15, 12:15, 14:15, 17:15, 19:15 и 21:15. Пропуски выдаются в инфоматах. Они находятся у входа в парк.

«Время прогулок не ограничено», - отмечают в пресс-службе парка.

Посетителей просят обратить внимание, что интервал времени получения кодов разный. На какое время ввели такое расписание, не сообщается.