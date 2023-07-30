Пассажиры легковушки, которую раздавил зерновоз на въезде в Краснодар, выжили чудом

Авария на трассе

На въезде в Краснодар в районе шлюзов восстановили движение транспорта после аварии с большегрузом. 30 июля в 12 часов на участке федеральной трассы М-4 "Дон" произошло ДТП.

КамАЗ не справился с управлением и врезался сначала в ограждения на дороге, а потом рухнул на легковушку,ехавшую в попутном с ним направлении.

- В салоне авто сидели дети, как они не пострадали - это чудо, - сообщают свидетели происшествия на дороге.

С 12 часов движение в районе Тлюстенхабля было закрыто. На въезде в Краснодар образовались гигантсике пробки. В 16 часов полицейские пустили транспорт по одной полосе в районе шлюзов Краснодарского водохранилища. Спустя еще два часа движение восстановили полностью.

По факту аварии проводится проверка.

«Обращаем внимание, что транспортный поток довольно интенсивный, в связи с чем, просим строго соблюдать дорожные правила, скоростной режим, дистанцию и не совершать опасных маневров», - добавили в пресс-службе МВД Адыгеи.