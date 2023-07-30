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НовостиПроисшествия30 июля 2023 16:03

Мужчину убило током на опоре ЛЭП в Хостинском районе Сочи

Электрик умер в Сочи во время работ на ЛЭП
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хостинском районе Сочи на улице Лысая гора погиб мужчина. Местный житель решил сам отремонтировать опору линий электропередач. Но в один момент его ударило током.

«Местный житель самостоятельно залез на опору ЛЭП для проведения работ без разрешения сетей», - подтвердил информацию «Кубань 24» источник в правоохранительных органах.

В настоящее время по факту гибели сочинца проводится проверка. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.