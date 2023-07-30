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НовостиОбщество30 июля 2023 16:13

В Краснодаре организуют онлайн-выставку «Дети России»

Она пройдет с 31 июля по 27 августа
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Работы воспитанников художественных школ покажут на экранах в салоне трамваев.

Работы воспитанников художественных школ покажут на экранах в салоне трамваев.

В Краснодаре будет проходить онлайн-выставка «Дети России». Ее организуют с 31 июля по 27 августа. Во время выставки для местных жителей и туристов представят 15 работ воспитанников художественных школ на экранах в салоне трамваев.

«Транслировать ролики с рисунками детей будут и на экране фасада здания администрации города», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит добавить, что картины юных художников будут транслировать до конца 2023 года.