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НовостиПроисшествия31 июля 2023 6:06

В Новороссийске водитель такси погиб в ДТП с КамАЗом

В Новороссийске в ДТП с КамАЗом погиб 45-летний водитель такси
Светлана ОВДЕЙ
Водитель скончался на месте ДТП Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Водитель скончался на месте ДТП Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Новороссийске водитель такси погиб в ДТП с КамАЗом. Смертельная авария произошла утром 31 июля в 4:30.

Предварительно, водитель Lada Largus при движении со стороны поселка Кирилловка в сторону Новороссийска выехал на встречную полосу. На встречке он столкнулся с проезжавшим КамАЗом.

«В результате ДТП водитель автомобиля Lada, 1978 года рождения, скончался на месте до приезда скорой помощи», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.