В Краснодаре Николаевский бульвар благоустроят в октябре 2023 года

Завершить работы планируют в октябре Фото: krd.ru

В Краснодаре продолжается благоустройство Николаевского бульвара. Завершить работы планируют в октябре 2023 года. Об этом сообщил замглавы Краснодара Максим Онищенко в интервью «РБК ТВ Юг».

В настоящее время на общественной территории выполнили 50% работ.

«И постепенно уже все переходит непосредственно к косметическому благоустройству. То есть мы в ближайшие недели уже приступим к укладке резиновых покрытий на спортивных и детских площадках», – сообщил Максим Онищенко.

В ближайшее время специалисты завершат укладку плитки. Всего на территории площадью 8,8 га уложат около 17 тысяч кв. метров покрытия.

«К тому же мы понимаем, что мы ограничены в сроках реализации ввиду того, что это федеральный проект. Но, так или иначе, наша задача — полное завершение работ в октябре 2023 года», – отметил замглавы Краснодара.

Напомним, Николаевский бульвар разграничат на зоны отдыха. На территории установят игровое и физкультурно-спортивное оборудование, высадят свыше 400 деревьев, около 20 тысяч кустарников и более 50 тысяч многолетников.