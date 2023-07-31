Кубань заняла 41 место в рейтинге регионов России по доступности бензина Фото: Олег УКЛАДОВ

Кубань заняла 41-е место в рейтинге регионов России по доступности бензина. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости».

Так, в Краснодарском крае стоимость литра бензина марки АИ-92 в июне достигла 48,88 руб. Рост цены с начала 2023 года составил 2,2%. Отмечается, что в регионе в месяц на чистую среднюю зарплату можно приобрести 897 литров бензина марки АИ-92.

Согласно исследованию, бензин наиболее доступен в Москве, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах. Так, в столице в июне на среднемесячную зарплату доступно 2222 литра марки АИ-92. По ценовому показателю на первой позиции находится Чукотский автономный округ. Здесь стоимость литра бензина АИ-92 достигает 60 рублей.

Тем временем самые низкие цены на бензин зафиксированы в Челябинской области. За литр здесь придется заплатить 44,9 рубля.