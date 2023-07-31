В Сочи определились с объектами архитектуры, нуждающимися в особой охране

На курорте сохраняют знаковые объекты, имеющих архитектурную, культурную и историческую ценность. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи подводят итоги июля Года архитектуры.

Впервые для города утвердили предмет охраны исторического поселения. На курорте сохраняют знаковые объекты, имеющие архитектурную, культурную и историческую ценность. Учитывая традиции и современные стандарты комфорта, развивают общественные пространства во всех районах курорта — благоустраивают парки, скверы и набережные.

"Строим шесть школ, три детских сада и спорткомплекс. А все существующие учреждения образования, культуры и спорта готовим для наших детей к новому учебному году, крупный ремонт и модернизация — на десятках объектов", - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.