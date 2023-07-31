На Кубани стартовала неделя здоровья матери и ребенка Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани стартовала неделя здоровья матери и ребенка. В регионе организуют тематические акции и «Школы здоровья». Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Мероприятия направлены на популяризацию грудного вскармливания, в том числе по истечении полугода после родов. Так, в Краснодаре 2 августа организуют «Школу здоровья» по теме «Рациональное питание в период грудного вскармливания».

«В поликлиническом отделении Кореновской ЦРБ 5 августа организуют акцию «День здоровья». В этот же день в Детской краевой клинической больнице состоится праздник материнства», - уточнили в пресс-службе краевой администрации.

Во всех медучреждениях края состоятся лекции и беседы о важности грудного вскармливания и по основным аспектам здорового образа жизни.

«Раннее прикладывание дитя к груди стимулирует образование и секрецию молока у матери, способствует формированию нормальной микрофлоры кишечника. А также адекватному иммунному ответу и ускорению обмена веществ у ребенка», – отметила врач-терапевт перинатального центра ДККБ, специалист по лактации Полина Мариампольская.

Уточняется, что грудное вскармливание также способствует установлению тесного психоэмоционального контакта между мамой и ребенком.