Заплыв «Морская миля» пройдет в Геленджике 12 и 13 августа Фото: admkrai.krasnodar.ru

Заплыв «Морская миля» пройдет в Геленджике 12 и 13 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Традиционные соревнования соберут более сотни спортсменов из России и Беларуси.

Всего в заплыве участвуют представители более 70 городов. Соревнования 2023 года состоят из четырех стартов. Так, спортсмены выступят в категориях «Морская миля» - на 1852 метра, «Двойная миля» - на 3704 метра. Кроме того, запланированы детские заплывы на 200 и 1000 метров.

«Заплыв пройдет через Геленджикскую бухту, от Толстого до Тонкого мыса», – уточнили в пресс-службе региональной администрации.

Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте мероприятия. В настоящее время заявки подали около 700 человек, в том числе самый младший в возрасте 9 лет и самый старший – 74 года.

Напомним, традиционные соревнования «Морская миля» на Кубани проводят ежегодно. В заплыве, который также называют «Геленджикской милей», участвуют любители и профессионалы. Летом 2023 года соревнования пройдут в 23-й раз.