На Кубани действует экстренное предупреждение по высокой пожароопасности Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На Кубани действует экстренное предупреждение по высокой пожароопасности. Об этом сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«30 и 31 июля местами в южной половине края ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса, в южной половине края, центральных районах и на Черноморском побережье сохранится высокая пожароопасность 4-го класса», – говорится в сообщении.

Напомним, в период высокой пожароопасности нельзя пользоваться огнем около сухой травы и поваленных деревьев. Разводить костер следует только на открытых площадках.

Окурки и спички необходимо полностью гасить в песке, глине, воде или подручных металлических или стеклянных сосудах или емкостях.