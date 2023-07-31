На Кубани телефонные мошенники обманули пенсионерку на полмиллиона рублей Фото из архива КП

На Кубани телефонные мошенники обманули пенсионерку на полмиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, мошенники позвонили 75-летней жительнице Крыловского района. Женщине сообщили о том, что ее дочь якобы виновна в ДТП с пострадавшими. Чтобы помочь ей уйти от уголовной ответственности, пенсионерку убедили передать 500 тысяч рублей.

Женщина, испугавшись, согласилась и отдала всю сумму курьеру. После звонка дочери она поняла, что стала жертвой мошенников.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность молодого человека, который забрал деньги у заявительницы. 20-летнего жителя Горячего Ключа сотрудники уголовного розыска задержали в Белоглинском районе и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Как оказалось, подозреваемый забирал деньги у потерпевших и перечислял их мошенникам. При этом 5% от каждой суммы он оставлял себе. В Крыловском районе мужчина также забрал еще 155 тысяч рублей у другой жительницы.

«В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», – добавили в пресс-службе МВД по краю.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.