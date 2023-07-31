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НовостиОбщество31 июля 2023 8:52

На Кубани телефонные мошенники обманули пенсионерку на полмиллиона рублей

На Кубани мошенники украли у 75-летней женщины 500 тысяч рублей
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани телефонные мошенники обманули пенсионерку на полмиллиона рублей Фото из архива КП

На Кубани телефонные мошенники обманули пенсионерку на полмиллиона рублей Фото из архива КП

На Кубани телефонные мошенники обманули пенсионерку на полмиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, мошенники позвонили 75-летней жительнице Крыловского района. Женщине сообщили о том, что ее дочь якобы виновна в ДТП с пострадавшими. Чтобы помочь ей уйти от уголовной ответственности, пенсионерку убедили передать 500 тысяч рублей.

Женщина, испугавшись, согласилась и отдала всю сумму курьеру. После звонка дочери она поняла, что стала жертвой мошенников.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность молодого человека, который забрал деньги у заявительницы. 20-летнего жителя Горячего Ключа сотрудники уголовного розыска задержали в Белоглинском районе и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Как оказалось, подозреваемый забирал деньги у потерпевших и перечислял их мошенникам. При этом 5% от каждой суммы он оставлял себе. В Крыловском районе мужчина также забрал еще 155 тысяч рублей у другой жительницы.

«В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», – добавили в пресс-службе МВД по краю.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.