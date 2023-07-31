Жилец собрали вещи и покинул квартиру Фото из архива КП

В Краснодаре мужчину, угрожавшего приставам лопатой, выселили из квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Так, мужчина долгое время жил в квартире в доме на пересечении улиц 40-летия Победы и Московской по договору социального найма. Но условия документа он не соблюдал. Жилец вел аморальный образ жизни, не оплачивал коммунальные услуги и мешал соседям. По словам жильцов всего дома, мужчина устраивал шумные и регулярные посиделки.

«Предсказуемым итогом стало исковое заявление в суд и исполнительный документ, выданный по итогам его рассмотрения. В ходе проведения исполнительных действий судебными приставами отдела по Прикубанскому округу Краснодара реализован весь комплекс мер принудительного исполнения, предусмотренных законодательством РФ», – сообщили в пресс-службе краевого УФССП.

Но выселяться из квартиры мужчина не хотел. Когда в квартиру нагрянули приставы, жилец начал угрожать им лопатой.

«После этого стало очевидно, что исполнить решение суда поможет лишь принудительное выселение», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Судебные приставы с легкостью вошли в квартиру. Входная дверь в плохом состоянии была открыта. А мужчина лежал в комнате без сознания. Жильцу вызвали медиков скорой помощи, которые помогли ему прийти в себя.

Мужчина, в свою очередь, со всем согласился, собрал вещи и покинул квартиру.

«Исполнительные действия проведены в строгом соответствии с российским законодательством. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением решения суда», – добавили в пресс-службе УФССП по краю.