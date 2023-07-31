В Краснодаре на 80% отремонтировали улицу Зиповскую Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара

В Краснодаре на 80% отремонтировали улицу Зиповскую. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время специалисты подготавливают дорогу к укладке верхнего слоя асфальта от улицы Байбакова до Московской. В то же время завершается переустройство инженерных сетей.

При реконструкции улицы Зиповской запланировано расширить дорогу до четырех полос, обустроить тротуары по обеим сторонам, оборудовать велодорожки и уличное освещение.

Кроме того, в Краснодаре по краевой программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» приводят в порядок улицы Александровскую, Ратной Славы, Домбайскую, Симферопольскую и строят подземный переход на улице Красных Партизан в районе ККБ № 2.