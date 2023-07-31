Спортсмены из Анапы победили в чемпионате по петанку. Фото: t.me/anapaofficial

Спортсмены из Анапы победили в региональном чемпионате по петанку. Во время соревнований они обошли сборные Новороссийска и Геленджика.

«Мероприятие «Кубок городов» проходит второй год подряд при поддержке Федерации боулспорта Кубани. 30 июля на берегу озера Абрау Дюрсо анапчане продемонстрировали высокий уровень мастерства и стабильность игры», - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что следующий этап соревнований состоится через две недели в Геленджике.