Специалисты выполнили более 350 уникальных хирургических вмешательств Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 350 операций по реконструкции удаленных костей и тканей провели в онкодиспансере Краснодара. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Первую уникальную операцию специалисты отделения опухолей головы и шеи Клинического онкодиспансера №1 выполнили в 2013 году. Пациенту заместили пораженную глотку фрагментом кишечника. Его оперировал врач-онколог Олег Нефедов вместе с коллегами.

Операцию проводили после лучевой и лекарственной терапии. Врачи удалили пораженную опухолью глотку и позже заместили частью толстого кишечника из тканей пациента.

В течение 10 лет специалисты онкодиспансера провели свыше 350 уникальных хирургических вмешательств.

«Если еще 15 лет назад в таких ситуациях пациенты после лечения жили с изъянами физиологии и серьезными ограничениями здоровья, то сегодня наши специалисты делают реконструкции удаленных костей и тканей, и восстановившие здоровье кубанцы возвращаются к нормальной жизни», – отметила замглавы региона.