В Краснодаре достроили школу на 1550 мест в районе Западного Обхода Фото: Департамент строительства Краснодара

В Краснодаре достроили школу на 1550 мест в районе Западного Обхода. Учреждение возвели в ЖК «Достояние» по улице Булгакова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время школу площадью более 2,5 га проверяют перед сдачей в эксплуатацию. Учреждение примет первых учеников уже 1 сентября.

Трехэтажное здание состоит из четырех блоков и переходной галереи. В школе оборудовали кабинеты, столовую, административные помещения, спортивные, актовые и читальный залы, театральную студию.

«Во дворе возвели спортивное ядро, зону отдыха для учеников, проведения общешкольных мероприятий и подвижных игр», – сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в связи с открытием школы в районе Западного Обхода в Краснодаре изменят подвоз детей к нескольким учебным заведениям.