Прокуратура обратилась с иском в суд Фото из архива КП

Житель Кубани лишился водительских прав по медпоказаниям. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

О том, что житель Отрадненского района страдает заболеванием, выяснилось после проверки районной прокуратуры. Болезнь входит в перечень медицинских противопоказаний для управления транспортом.

«Прокурор направил в суд административное исковое заявление о признании гражданина, состоящего на учете в наркологическом диспансере, прекратившим право на управление транспортными средствами», – сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

После рассмотрения иск прокуратуры был удовлетворен.