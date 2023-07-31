Прокуратура обратилась с иском в суд Фото из архива КП
Житель Кубани лишился водительских прав по медпоказаниям. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
О том, что житель Отрадненского района страдает заболеванием, выяснилось после проверки районной прокуратуры. Болезнь входит в перечень медицинских противопоказаний для управления транспортом.
«Прокурор направил в суд административное исковое заявление о признании гражданина, состоящего на учете в наркологическом диспансере, прекратившим право на управление транспортными средствами», – сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
После рассмотрения иск прокуратуры был удовлетворен.