Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2023 10:21

Житель Кубани лишился водительских прав по медпоказаниям

На Кубани водителя лишили прав по медпоказаниям
Светлана ОВДЕЙ
Прокуратура обратилась с иском в суд Фото из архива КП

Прокуратура обратилась с иском в суд Фото из архива КП

Житель Кубани лишился водительских прав по медпоказаниям. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

О том, что житель Отрадненского района страдает заболеванием, выяснилось после проверки районной прокуратуры. Болезнь входит в перечень медицинских противопоказаний для управления транспортом.

«Прокурор направил в суд административное исковое заявление о признании гражданина, состоящего на учете в наркологическом диспансере, прекратившим право на управление транспортными средствами», – сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

После рассмотрения иск прокуратуры был удовлетворен.