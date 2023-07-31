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НовостиОбщество31 июля 2023 10:32

Самый большой детсад на Юге России откроют в Сочи в 2025 году

Учреждение сможет принимать 550 воспитанников одновременно.
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На площадке выполняют работы по устройству фундаментов.

На площадке выполняют работы по устройству фундаментов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В микрорайоне Кудепста города Сочи продолжают строить самый большой детский сад на Юге России. Учреждение сможет принимать 550 воспитанников одновременно. На площадке выполняют работы по устройству фундаментов. Объект планируют открыть в начале 2025 года.

"Комплексное развитие территорий новых микрорайонов должно полностью закрывать потребности в социальной инфраструктуре – параллельно с жильем необходимо строить детские сады и школы, поликлиники и медицинские учреждения, досуговые и спортивные центры", - отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

К слову, сейчас в разных районах края возводят 31 детский сад.