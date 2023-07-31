Депутат Гордумы Краснодара Андрей Арендаренко поможет собраться к школе 12 ребятам

Депутат городской Думы Краснодара Андрей Арендаренко присоединился к благотворительной акции «Собери ребенка в школу», которую традиционно проводит партия «Единая Россия» к новому учебному году.

«В нашу приемную пригласили несколько семей участников СВО для того, чтобы помочь родителям собрать ребят в школу. Подарил детям специальные канцелярские принадлежности - альбомы, тетради, краски. Также помог малообеспеченной семей с приобретением школьной формы, обуви и спортивной одежды», - отметил Андрей Арендаренко.

В течение лета депутат намерен еще поддержать из внебюджетных средств ребят из нескольких малоимущих семей. С его помощью ребята из двенадцати семей получат помощь к новому учебному году.

Парламентарий пожелал школьникам, чтобы учеба принесла им много полезных знаний, новых друзей, ярких, добрых моментов, которые потом они будут вспоминать с улыбкой и теплом.

В ходе акции «Собери ребенка в школу» детей из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детей-инвалидов обеспечат школьными принадлежностями. Особое внимание уделят детям участников СВО и детям из новых регионов.

«В прошлом году помощь к 1 сентября получили около двухсот тысяч школьников по всей стране. Помочь детям, подарить им праздничное настроение перед Днем знаний может каждый. «Единая Россия» организует в регионах более четырех тысяч специальных пунктов приёма школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря. Узнать адрес пункта можно будет в региональном отделении партии или партийной приёмной. Также сбор всего необходимого пройдёт в штабах общественной поддержки «Единой России»», – сообщила федеральный координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.