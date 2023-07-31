Тепловики подарят жителям края и Адыгеи бесплатную горячую воду и тепло

Коммунальщики призывают ехать в отпуск без долгов и выигрывать коммунальные ресурсы Фото: Олег УКЛАДОВ

Необычную акцию объявили коммунальщики региона. Участвовать могут все абоненты АТЭК, которые платят за горячую воду и отопление напрямую по отдельной квитанции. Добросовестные потребители могут выиграть бесплатные кубометры и гигакалории! А должники, которые оплатят все платежки, помимо участия в розыгрыше получат еще и гарантированный подарок - им спишут пеню!

-Мы активно готовимся к отопительному сезону. В городах меняются тепловые сети, устанавливается новое энергоэффективное оборудование, на это требуются значительные средства, - напоминают в АТЭК. - А долги мешают качественной подготовке к зиме, да и создают неплательщикам массу проблем: блокировку банковских карт, конфискацию авто, запрет на регистрационные действия с имуществом и так далее.

Чтобы не попадать в «черные списки», да еще и претендовать на бесплатные горячую воду и отопление, нужно по состоянию на 31 августа не иметь долгов. Неплательщики в любом случае выигрывают: при оплате квитанций им списывают пеню! Правда, за исключением случаев, когда дело уже слушалось в суде.

Среди тех, у кого не будет долгов по данным на последний день лета, разыграют 50 призов по 2000 рублей в счет будущей оплаты ресурсов. Можно будет совершенно бесплатно пользоваться горячей водой и отоплением! Это касается прямых абонентов, которые оплачивают отопление и горячую воду по отдельным квитанциям в городах: Абинск, Гулькевичи, Майкоп, Новороссийск, Тимашевск, Усть-Лабинск

Организатор акции - АО «АТЭК». Подробности об акции, о правилах проведения, количестве призов по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения - на novgrc.ru и oao-atek.ru.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Платить за тепло и горячую воду будем Городской расчетный центр

Для абонентов это просто формальность, так как на суммы в квитанциях этот переход не повлияет. Просто в АТЭК заключили договор с Городским расчетным центром (ГРЦ) на прием и обработку платежей, чтобы в будущем совершенствовать сервис и добавлять для потребителей новые удобные опции.

- ГРЦ по итогам официальной конкурсной процедуры, - подтвердили в АТЭК. - Организация работает много лет и положительно зарекомендовала себя у абонентов Новороссийска, а теперь будет осуществлять прием платежей за ЖКУ и в других городах края и Адыгеи. Поэтому оплачивать потребленные ресурсы нужно по новым реквизитам.

Подробности на сайте novgrc.ru

Реклама http://oao-atek.ru/

LjN8KQwzy