Собак не чипировали

В Следкоме Кубани рассказали, как в Краснодаре отлавливали несуществующих бездомных собак. Детали расследования уголовного дела о нападении животных на горожан пояснил во время пресс-конференции глава краевого управления Андрей Маслов.

- Законодательство таково, что отлов собак с улиц кубанских населенных пунктов должен осуществляться гуманно, - сказал он. - Животные чипируются, стерилизуются и помещаются в питомники. Для выполнения этих работ проводятся госконтракты, выделяются большие бюджетные деньги. Но во время расследования одного из уголовных дел после укуса собак обнаружилось, что эти работы просто не были выполнены. Исполнители контракта скачивали фото несуществующих в Краснодаре собак, прикладывали к актам выполненных работ. Сейчас это дело в суде.