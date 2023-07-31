В Комсомольском микрорайоне Краснодара отключат горячую воду 1 августа Фото из архива КП

В июне жители КМР уже сидели без горячей воды. Тогда тепловики укладывали три километра новых теплосетей. Работы вели на улицах Симферопольской, Сормовской, а также на Онежской, Восточной и 2-й Заречной. Именно по этой магистральной трубе диаметром 600 мм тепло и горячую воду получали более ста тысяч горожан. Теперь кипяток идет по новой и с увеличенным диаметром.

Несмотря на жару, в последующий месяц тепловики продолжали трудиться на объекте.

- Накрывали лотки, изолировали и смазывали поверхности, наносили гидроизоляцию, чтобы впоследствии вода не повредили трубу, регулировали сальниковые компенсаторы для предотвращения утечек, - пояснил заместитель главного инженера Краснодартеплоэнерго, начальник эксплуатационного района № 1 Александр Казаков. - Это нужно для долгой и качественной эксплуатации магистрали без аварий и утечек.

Чтобы горожане не чувствовали неудобств, на время выполнения этих работ соорудили временную трубу, по которым ресурс доставлялся в дома. Попутно решали и другие возникающие вопросы.

- Установили на новой сети дополнительные воздухоотводчики, - рассказал главный инженер Краснодартеплоэнерго Андрей Кочетков. - Это специальные приборы, которые обеспечат своевременный выход воздуха из теплосети, тем самым удастся избежать завоздушивания и недогрева горячей воды. Это положительно скажется на теплоснабжении густонаселенного района.

Только вот, чтобы увидеть эффект от этих ремонтов, жителям КМР придется посидеть один день без горячей воды. Когда все выполнено, тепловикам нужно выполнить переврезку, то есть соединить магистральную трубу с новым участком. А сделать это, когда трубы заполнены, невозможно. Так что прямо после полуночи вторника, 1 августа до ночи с 1 на 2 августа краснодарцам придется заниматься закаливанием.

Хотя сеть эта большая и ей нужно будет еще время для заполнения, ресурсники обещают стараться, чтобы утром 2 августа долгожданный кипяток уже вернулся в подавляющее большинство многоэтажек.