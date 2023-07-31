В Армавире на озеленение города направят 70 млн рублей Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Армавире на озеленение города направят 70 млн рублей. Об этом сообщил глава города Андрей Харченко на аппаратном планерном совещании.

При очистке местного водохранилища вырубят зеленые насаждения. Уточняется, что работы необходимы для организации проточного канала из реки Кубань. Средства на озеленение выделят из регионального бюджета.

«Специалисты городской администрации уже занимаются определением мест, где высадят новые деревья и кустарники», – уточнили в пресс-службе мэрии Армавира.

Очистку водохранилища в парке «Городская Роща» начнут уже в 2023 году.