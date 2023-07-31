Образцы почвы рядом с мусорным полигоном в станице Полтавской Кубани соответствуют нормам

Мусор на полигон станицы Полтавской везут с трех районов.

Жители станицы Полтавской боялись, что, помимо их собственного мусора, на их свалку повезут отходы из Сочи и Туапсе. Люди сразу же начали собирать подписи и составлять петиции.

После массовых обращений местных жителей во все инстанции, в станицу прибыла краевая комиссия. Жителям объяснили, что расширять полигон не будут. Решение о перевалке ТКО из Сочи и Туапсе в Полтавскую пока заморожено. Но в то же время мусорка останется на своем месте. Жители опасались, что большая свалка мусора может навредить здоровью.

«Мы назначили проведение экспертизы. Первая проверка была выполнена специалистами из Краснодарского края. Все образцы почвы не предоставляют угрозы. Все показатели находятся в нормах, которые установлены нашим законодательством. Назначена вторая экспертиза в Ставропольском крае. После заключения, мы сможем поставить точку и ответить на все вопросы населения. Сейчас решается вопрос объездного пути», - сообщил на конференции руководитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов.