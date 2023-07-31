При пожаре никто не пострадал Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре из многоэтажки на Атарбекова из-за пожара эвакуировали 70 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Возгорание произошло в доме по улице Атарбекова на площади 15 кв. метров.

«В 13:14 по прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание б/у вещей на площади 15 м2. В 13:18 локализация пожара на площади 15 м2. В 13:23 ликвидация открытого горения», – сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

В 13:29 пожар полностью потушили. Уточняется, что в результате возгорания погибших и пострадавших нет. Всего в тушении задействовали 20 человек и восемь единиц техники.