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НовостиОбщество31 июля 2023 12:07

Мать инвалида пожаловалась в Следком на отказ мэрии Краснодара устанавливать пандус

Андрей Маслов взял на контроль установку пандусов
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Андрей Маслов пообещал разобраться с ситуацией.

Андрей Маслов пообещал разобраться с ситуацией.

Глава СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов провел конференцию. На мероприятии с личным обращением выступила жительница Краснодара. Она - мать инвалида. Но ее сын не может попасть в дом.

«У меня есть сын. Он инвалид 1 группы. Мы постоянно пишем обращения в управляющую компанию, чтобы установили пандусы. Я даже обращалась в администрацию Краснодара. Но и там мы получили отказ. Сын не может самостоятельно подниматься и спускаться. Те рельсы, которые установлены на входе в подъезд, не являются пандусом. При помощи них можно только поднимать коляску. Пандус должен быть в соотвествии со стандартами», - рассказала жительница Краснодара во время конференции.

Андрей Маслов пообещал разобраться с ситуацией. Также глава СУ СК РФ по Краснодарскому края взял установку пандусов на личный контроль.