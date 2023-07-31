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НовостиОбщество31 июля 2023 12:28

Глава Краснодара Евгений Наумов и прокурор Александр Лихонин обсудили права обманутых дольщиков

Жителей города продолжает волновать вопрос долгостроев
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/emnaumov

Фото: t.me/emnaumov

Глава Краснодара Евгений Наумов и прокурор Александр Лихонин обсудили права обманутых дольщиков. Эта тема продолжает волновать местных жителей.

«Для Краснодара эта тема всегда была наиболее актуальна среди других городов края. Оставшиеся месяцы являются определяющими. Так что работы предстоит много», - сообщил мэр города Евгений Наумов.

Уточняется, что на проблемных объектах продолжаются работы. На некоторых из них есть успехи.

Планируется, что благодаря опыту работы с долгостроями, все вопросы удастся решить до конца этого года.