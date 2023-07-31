В Сочи установят тысячу новых мусорных контейнеров Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи установят тысячу новых мусорных контейнеров. Первую партию емкостей для ТКО оборудовали ранее.

«В пик высокого сезона увеличили кратность вывоза ТКО. По просьбам наших жителей схема работы подрядных организаций скорректирована, добавлены дополнительные мощности», – сообщил мэр Алексей Копайгородский в своем telegram-канале.

В настоящее время на курорте находится около миллиона жителей и туристов. В связи с этим объем мусора на контейнерных площадках увеличился на 12% по сравнению с прошлым летом.

«В этом году до одних суток сократили время вывоза ТКО с перегрузочной площадки на Водораздельной за пределы курорта. Установили 1000 новых контейнеров, в ближайшее время расставим на улицах еще столько же», – уточнил глава Сочи.

Кроме того, на курорте дополнительно оборудовали 40контейнеров для крупногабаритного мусора и подключили 45 спецмашин.