Жителя Туапсинского района осудили на 18 лет за изготовление наркотиков

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима Фото из архива КП

Жителю Туапсинского района вынесли приговор за изготовление наркотиков. Мужчине назначили 18 лет колонии, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, в 2021 году подсудимый вместе со своим знакомым и другими неустановленными людьми организовали нарколабораторию. Мужчина при помощи других лиц, которые уже изготавливали наркотики, оборудовал производство в своем доме в поселке Джубга.

«Следуя инструкциям, которые он получал через сеть Интернет, подсудимый и его сообщник изготовили более 6 килограмм наркотиков, предназначенных для последующего незаконного сбыта», – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Суд, рассмотрев материалы дела, назначил виновному 18 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Уточняется, что уголовное дело в отношении знакомого, который участвовал в создании нарколаборатории, прекратили после его смерти.