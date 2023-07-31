Сирота из Гулькевичей попросила помощь в получении жилья у Следкома Кубани

Глава СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов отметил, что проблема обеспечения детей сирот стоит очень остро Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полина Рапша живет в городе Гулькевичи Краснодарского края. Она сирота. Но квартиру девушки так и не дали. Девушка обратилась за помощью к следственному комитету Кубани.

«Я стою в очереди уже очень долгое время. Она двигается очень медленно. А в жилье я нуждаюсь. Мне нужна ваша юридическая помощь. Помогите мне, пожалуйста», - попросила Полина Рапша.

Глава СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов отметил, что проблема обеспечения детей сирот стоит очень остро. На эти цели выделяется большое количество денег.

«Мы посмотрим насколько работа в Гулькевичах поставлена в надлежащем порядке. Сколько было выделено средств, и куда они направляются. Мы проконтролируем и дома, которые строятся на эти деньги. Мы однозначно будем оставить позицию, что каждый должен получить свое жилье. Мне необходимо отдельно доложить о ситуации с Полиной», - заключил Андрей Маслов.