Людмила Рябых находится в СИЗО
Следователи проверят информацию «КП»-Кубань» по делу 81-летней заказчицы убийства полицейского в Краснодаре. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава ведомства в регионе Андрей Маслов.
Напомним, в Краснодаре 81-летняя Людмила Рябых посажена в СИЗО. Старушка подозревается в найме киллеров для убийства полицейского краснодарского угрозыска Мурата Нехая, хранении оружия и угрозе убийством врачу скорой.
По версии следствия, она наняла киллера для убийства полицейского. Пообещала исполнителю миллион рублей. А тот, кто взялся за дело, сдал бабушку силовикам.
Однако в редакцию обратились близкие пенсионерки. Они настаивают, что женщина невиновна. И что Людмила Рябых стала жертвой "оборотней в погонах".
- Прошу дать нам контакты этих людей, мы обязательно все проверим, - заявил Андрей Маслов.
"КП"-Кубань" будет следить за ходом расследования уголовного дела.