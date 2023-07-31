Людмила Рябых находится в СИЗО

Следователи проверят информацию «КП»-Кубань» по делу 81-летней заказчицы убийства полицейского в Краснодаре. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава ведомства в регионе Андрей Маслов.

Напомним, в Краснодаре 81-летняя Людмила Рябых посажена в СИЗО. Старушка подозревается в найме киллеров для убийства полицейского краснодарского угрозыска Мурата Нехая, хранении оружия и угрозе убийством врачу скорой.

По версии следствия, она наняла киллера для убийства полицейского. Пообещала исполнителю миллион рублей. А тот, кто взялся за дело, сдал бабушку силовикам.

Однако в редакцию обратились близкие пенсионерки. Они настаивают, что женщина невиновна. И что Людмила Рябых стала жертвой "оборотней в погонах".

- Прошу дать нам контакты этих людей, мы обязательно все проверим, - заявил Андрей Маслов.

"КП"-Кубань" будет следить за ходом расследования уголовного дела.