Специалисты устраняют поломку

Вторая за день энергоавария оставила без света 10 улиц в Краснодаре. Отключение произошло в Прикубанском округе.

«В результате повреждение на линии 6-10 кВ отключены ПС «АН-205» и 13 трансформаторных подстанций», – сообщили в городской ЕДДС.

Без электроэнергии временно остались улицы Вологодская, Ивановская, Лучезарная, Мариупольская, Оренбургская. Свет погас и в домах по улицам Профсоюзной, Хрустальной, 1 Мая, Уссурийской, Яснополянской.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.