Обстоятельства происшествия устанавливаются Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Сочи легковушка опрокинулась на двоих пешеходов. Авария произошла в ночь на 31 июля на улице Голубые Дали в Адлерском района.

Предварительно, 19-летний водитель ВАЗ превысил скорость и наехал на бордюрный камень. От удара машина опрокинулась на тротуар, где шли мужчина и женщина.

«В результате ДТП пострадавшие 46-летняя женщина и 48-летний мужчина госпитализированы. Однако впоследствии женщина скончалась в медицинском учреждении», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются. Уточняется, что парень сел за руль, не имея водительских прав.