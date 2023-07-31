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НовостиПроисшествия31 июля 2023 13:57

В Сочи легковушка опрокинулась на двоих пешеходов

Пострадавшая 46-летняя женщина умерла в больнице
Светлана ОВДЕЙ
Обстоятельства происшествия устанавливаются Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Обстоятельства происшествия устанавливаются Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Сочи легковушка опрокинулась на двоих пешеходов. Авария произошла в ночь на 31 июля на улице Голубые Дали в Адлерском района.

Предварительно, 19-летний водитель ВАЗ превысил скорость и наехал на бордюрный камень. От удара машина опрокинулась на тротуар, где шли мужчина и женщина.

«В результате ДТП пострадавшие 46-летняя женщина и 48-летний мужчина госпитализированы. Однако впоследствии женщина скончалась в медицинском учреждении», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются. Уточняется, что парень сел за руль, не имея водительских прав.