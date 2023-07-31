Житель Новороссийска зарезал ножом жену

Мужчина полностью признал вину Фото из архива КП

Жителю Новороссийска предъявили обвинение в убийстве жены. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла утром 29 июля в квартире на проспекте Дзержинского. Как установили следователи, 41-летний мужчина и его 37-летняя жена повздорили. Во время ссоры супруги вышли из квартиры в общий коридор.

«В ходе конфликта в общем коридоре дома обвиняемый нанес один удар ножом в спину своей 37-летней супруги. Потерпевшая попыталась убежать от злоумышленника, но он догнал ее и нанес еще один удар в грудь», – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Пострадавшая женщина скончалась на месте. Тем временем ее муж бросил нож и сбежал. Позже мужчину задержали росгвардейцы. Обвиняемого заключили под стражу. Уточняется, что мужчина полностью признал вину.

«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление собранных доказательств, назначен полный комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», – добавили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.