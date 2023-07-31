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НовостиОбщество31 июля 2023 14:33

На Кубани двое подростков украли у инвалида банковскую карту и сняли 40 тысяч рублей

Глава Следкома поручил разобраться в данном престпулении
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Владимир Маслов работает на стройке, это единственный его заработок.

Владимир Маслов работает на стройке, это единственный его заработок.

Сегодня, 31 июля, глава Следкома Кубани Андрей Маслов провел конференцию. С прямым обращение к нему обратился житель Павловского района. Владимир Маслов работает на стройке, это единственный его заработок.

«Я инвалид 2 группы. Недавно двое несовершеннолетних украли у меня банковскую карту. Сняли 40 тысяч рублей. Прошу наказать подростков и вернуть деньги», - обратился за помощью Владимир Маслов.

Глава Следкома оперативно отреагировал на сообщение.

«Надо незамедлительно приступить к раскрытию данного преступления. Необходимо разобраться в условиях произошедшего. Дать оценку и зарегистрировать дело, также провести беседу с родителями несовершеннолетних», - поручил во время конференции глава Следкома Кубани Андрей Маслов.