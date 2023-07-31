На Кубани двое подростков украли у инвалида банковскую карту и сняли 40 тысяч рублей

Владимир Маслов работает на стройке, это единственный его заработок.

Сегодня, 31 июля, глава Следкома Кубани Андрей Маслов провел конференцию. С прямым обращение к нему обратился житель Павловского района. Владимир Маслов работает на стройке, это единственный его заработок.

«Я инвалид 2 группы. Недавно двое несовершеннолетних украли у меня банковскую карту. Сняли 40 тысяч рублей. Прошу наказать подростков и вернуть деньги», - обратился за помощью Владимир Маслов.

Глава Следкома оперативно отреагировал на сообщение.

«Надо незамедлительно приступить к раскрытию данного преступления. Необходимо разобраться в условиях произошедшего. Дать оценку и зарегистрировать дело, также провести беседу с родителями несовершеннолетних», - поручил во время конференции глава Следкома Кубани Андрей Маслов.