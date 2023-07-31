Вениамин Кондратьев Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани рост экономики составил 103% в первом полугодии. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что показатель превысил прошлогодний результат того же периода. В частности, в отрасли строительства зафиксирован рост 12,6%, общественного питания – 7,1%, транспортного комплекса – 6,8%, розничной торговли – 5,6%.

«Мы наглядно видим, что выбранная нашим регионом стратегия поддержки бизнеса путем обширной и гибкой системы мер сработала. Например, индекс промышленного производства составил 111,7%», – отметил глава региона.

В настоящее время Краснодарский край занимает место в числе ведущих экономик России. На региональном рынке труда зафиксирован низкий уровень безработицы – 0,4%. А реальная зарплата в среднем выросла до 8,7%.