Больницы Кубани оснащены 25 реанимационными системами для выхаживания новорожденных

В больницах Краснодарского края выхаживать новорожденных помогают 25 детских открытых реанимационных систем. Фото: пресс-служб администрации Краснодарского края.

В роддомах и детских больницах Кубани установлено 25 детских открытых реанимационных систем, благодаря которым неонатологи могут выходить даже самых слабых новорожденных. Двумя такими комплексами оснащено родильное отделение Темрюкской ЦРБ.

«Благодаря современной системе контроля за состоянием организма ребенка мы автоматически получаем обновленные данные о физиологических параметрах новорожденного. Это особенно необходимо при проведении реанимации и интенсивной терапии», – рассказал главврач Темрюкской центральной районной больницы Александр Александров.

Медицинское оборудование поступило в рамках региональной программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». Также благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Темрюкском районе начнется строительство двух поликлиник.