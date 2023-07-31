На Кубани девять начинающих фермеров получат гранты «Агростартап»

Основные направления деятельности, которые будут развивать эти сельхозпроизводители – молочное животноводство и овощеводство. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани на поддержку начинающих фермеров в 2023 году направят 42 млн рублей. У краевых сельхозпроизводителей есть возможность выиграть гранты в конкурсе «Агростартап». Эксперты выбрали девять наиболее удачных проектов из 35 участников, на реализацию которых выделят от 2,1 до 7 миллионов рублей.

«В конкурсе участвовали 35 сельхозпроизводителей. По итогам оценки их бизнес-планов комиссия отобрала 9 лучших проектов. Гранты в сумме от 2,1 до 7 миллионов рублей направят аграриям из Выселковского, Белореченского, Динского, Новопокровского, Лабинского и Успенского районов», - рассказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека

Грантовый конкурс проводят с 2019 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Победители могут рассчитывать не только на финансовую поддержку, но и помощь кураторов в реализации проектов.

В 2022 году гранты «Агростартап» в размере 22,4 млн рублей получили шесть начинающих фермеров.