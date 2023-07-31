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НовостиСпорт31 июля 2023 15:53

Сборная Кубани по тайскому боксу завоевала десять медалей Первенстве России

Кубанские спортсмены приняли участие в Первенстве России по тайскому боксу
Евгения ХАЛИКОВА
Соревнования прошли в Тюмени. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Соревнования прошли в Тюмени. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Сборная Краснодарского края завоевала десять медалей на российском Первенстве по тайскому боксу. Соревнования среди девушек и юношей 14-15 лет, юниорок и юниоров 16-17 лет прошли в Тюмени.

«Поздравляю спортсменов и тренеров с положительным итогом выступлений и успешными результатами. Отмечу также Бэллу Зуеву, выполнившую норматив кандидата мастера спорта по тайскому боксу. Победители соревнований примут участие в мировом первенстве, которое состоится в Турции,» - рассказал вице-губернатор региона Александр Власов.

В Первенстве приняли участие более 500 спортсменов из 47 регионов России. По итогам турнира 26 представителей Краснодарского края завоевали 10 медалей, в том числе три золотых, четыре серебряных и три бронзовых.