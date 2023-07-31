Опрокинувшийся автомобиль на трассе «Дон» стал причиной гигантской пробки в Адыгее

Автомобиль перевернулся на крышу. Фото: пресс-службы Госавтоинспекции Адыгейска

На федеральной трассе М-4 «Дон» произошла авария. Как сообщили в Госавтоинспекции Адыгейска 31 июля примерно в 17 часов вблизи поселка Четук столкнулись два автомобиля.

«Прибывшими на место сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 37-летний житель Краснодарского края, управляя автомобилем «Лада Приора», не справился с управлением и допустил столкновение с движущейся впереди попутной машиной ВАЗ-2107, которой управлял 33-летний житель того же края», - уточнили в пресс-службе ведомства.

После столкновения автомобиль ВАЗ-2107 опрокинулся. В аварии никто не пострадал. Движение на автодороге не перекрывалось, но авария стала причиной гигантской пробки, которая растянулась на трассе.