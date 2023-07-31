Более 2,5 тонн гуманитарного груза отправили из Новороссийска в ЛНР

Гуманитарная миссия из Новороссийска направилась в ЛНР и встретилась с бойцами танкового батальона. Фото: пресс-службы администрации Новороссийска.

Из Новороссийска в Луганскую Народную Республику отправили 2,5 тонны гуманитарной помощи. Постельное белье, аптечки, сумки, форму, маскировочные халаты и многое другое собрали сотрудники новороссийской «Службы спасения» и волонтеры организации «Материнские сердца».

«Волонтерская организация «Материнские сердца» сами шьют постельное белье, сумки, аптечки, форму, маскировочные халаты на добровольные пожертвования наших новороссийцев и постоянно направляют на фронт. Нет сомнений в единстве нашего народа, который не перестает поддерживать бойцов, выполняющих боевые задачи. Благодарю каждого, кто не остается безучастным в нашем общем правом деле!» - сообщил мэр города-героя Андрей Кравченко.

Всего же в новые регионы России Краснодарский край направил свыше 2,1 тысячи тонн гумпомощи.