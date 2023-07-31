Тимур Бижоев из Краснодарского края победил на международном турнире по спортивной борьбе

Для Тимура Бижоева победа на этом престижном турнире была принципиальной. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Кубанский спортсмен выиграл золото международного турнира по спортивной борьбе. Соревнования Борцовской лиги Поддубного «Кубок содружества» во Владикавказе Турнир собрал более 160 сильнейших борцов из России, Ирана, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Турции.

«Кубанские спортсмены регулярно завоевывают большое количество медалей на всероссийских и международных соревнованиях. Ежегодно в состав национальной сборной страны входит более 30 представителей Краснодарского края. Спортивной борьбой в регионе занимаются 2,9 тысячи человек, в том числе свыше 13 тысяч на базе 58 спортивных отделений», – рассказал вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Кубанскому атлету Тимуру Бижоеву противостоял действующий олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Заурбек Сидаков. Это не только сильнейший борец планеты в весе до 74 кг. Победа над Сидаковым была принципиальна для Бижоева, уступившего противнику в начале 2023 года на Кубке Ивана Ярыгина. Итоговый счет встречи 3-2 в пользу кубанца.