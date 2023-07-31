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НовостиПроисшествия31 июля 2023 20:00

На Кубани задержали находящегося в розыске рецидивиста из Воронежской области

Сотрудники полиции Анапы задержали подозреваемого в совершении преступления жителя Воронежа
Евгения ХАЛИКОВА
Задержанного доставили в отдел полиции.

Задержанного доставили в отдел полиции.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Полицейские Анапы задержали мужчину, который может быть причастен в совершении преступления в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по Анапе. Известно, что поимке подозреваемого помогли бдительные жители курорта.

«Сотрудники полиции Анапы задержали подозреваемого, находившегося в розыске. Полицейские выражают благодарность администраторам информационных источников в сети Интернет и ответственным гражданам, сообщившим о возможном местонахождении злоумышленника», - уточнили в ведомстве.

Сейчас ранее судимый 50-летний житель Воронежской области доставлен в отдел полиции, где с ним работают сотрудники уголовного розыска.