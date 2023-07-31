Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика31 июля 2023 20:09

В Хадыженске из ветхого жилья в новые квартиры переехали 19 семей

В Хадыженске по программе «Переселение из аварийного жилищного фонда» построили три новых дома
Евгения ХАЛИКОВА
Новоселье отметили 19 семей. Фото: пресс-службы администрации Апшеронского района.

Новоселье отметили 19 семей. Фото: пресс-службы администрации Апшеронского района.

В Хадыженске 19 семей, ранее проживавших в ветхом и аварийном жилье, получили ключи от новых и благоустроенных квартир. Три дома были построены по программе «Переселение из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы».

«Я поздравляю новоселов с этим знаменательным событием. Они стали обладателями новых квартир. Искренне благодарю за возможность реализации программы руководство страны, края и всех, кто воплотил мечту хадыженцев в жизнь», - отметил глава Апшеронского района Алексей Передереев.

На торжественной церемонии присутствовали исполняющий обязанности главы Хадыженского городского поселения Татьяна Сулименко и заместитель министра министерства ТЭК и ЖКХ Денис Сорокалетов.