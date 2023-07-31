Жительницу Краснодара будут судить в Адыгее за махинации с долями квартиры

Женщина получила 700 тысяч рублей, но может лишится свободы на 10 лет. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее предстанет перед судом жительница Краснодара. Женщину обвиняют в мошенничестве. Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, несколько лет назад обвиняемая унаследовала долю в виде четверти квартиры и земельного участка, которые располагались на территории Теучежского района Адыгеи. Вместе с ней право на недвижимость поучил еще один наследник.

«По версии следствия, потерпевшему по праву наследования принадлежали половина квартиры и земельного участка в Теучежском районе, однако он свое право не зарегистрировал в ЕГРН. В 2018 году жительница края, воспользовавшись отсутствием сведений о регистрации права половины доли квартиры и земельного участка за потерпевшим, решила продать его долю третьему лицу под видом доли, принадлежащей ей на праве собственности», - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики Адыгеи.

В итоге мошенница поучила 700 тысяч рублей, а мужчина лишился единственного жилья. По итогам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело, которое с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщина может лишиться свободы сроком до 10 лет.