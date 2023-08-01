Имена погибших на спецоперации жителях Кубани вспомнят в проекте «Герои Z полка»

На Кубани готовят к запуску новый патриотический проект. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодаре представили проект «Герои Z полка». Специальная онлайн-платформа будет запущена осенью 2023 года. Здесь будет собрана информация о погибших в ходе спецоперации защитниках Отечества – жителях Краснодарского рая. Создатели нового проекта сравнивают свое детище с «Бессмертным полк».

«Это значимый информационный проект для региона. Память бойцов, отдавших свою жизнь за мирное небо над страной, а также безопасность Родины – священна. Сейчас активно создаются музейные уголки, открываются стенды и Парты Героев в казачьих школах, кадетских корпусах, где наша молодежь узнает, как войны совершили подвиги, воспитывается на примерах беззаветной любви к стране и своему народу. Проект «Герои Z полка» направлен на увековечивание памяти о погибших участниках специальной военной операции на уровне региона», – прокомментировал вице-губернатор региона, войсковой атаман Александр Власов.

Каждому погибшему на сайте будет отведена страница. Здесь разместят фотографии, имена, биографию, данные о наградах героев СВО. Информацию будут предоставлять родственники воинов, главы районов региона, фонд «Защитники Отечества» и Кубанское казачье войско. Платформа будет адаптирована под все устройства.