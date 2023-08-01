Что произошло за ночь 1 августа в Краснодарском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудника минприроды Кубани осудили на 12 лет за передачу сведений иностранной разведке. Житель Краснодара собирал и передавал сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.

В Сочи легковушка опрокинулась на двоих пешеходов. Пострадавшая 46-летняя женщина умерла в больнице.

Жителя Туапсинского района осудили на 18 лет за изготовление наркотиков. Приговор в законную силу не вступил.

Житель Новороссийска зарезал ножом жену. Мужчину задержали.