Прием заявок на конкурс «Лидеры Кубани» стартовал в регионе 1 августа Фото: admkrai.krasnodar.ru

Прием заявок на конкурс «Лидеры Кубани» стартовал в регионе 1 августа. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Региональный конкурс для выявления талантливых и перспективных управленцев проводят с 2018 года. За этот период в нем поучаствовали около 30 тысяч человек. А более 100 человек получили новые назначения.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте лидерыкубани.рф до 31 августа. Дистанционный отбор пройдет с 4 по 10 сентября. Очные полуфиналы запланированы 15, 22, 29 сентября и 6 октября. А с 14 по 27 октября состоятся финальные испытания.

«Считаю конкурс хорошим стартом для талантливых управленцев - здесь есть все возможности проявить себя, продемонстрировать свои способности и компетенции. Приглашаю принять участие в отборочном этапе всех, кто чувствует, что может и хочет менять жизнь в нашем крае к лучшему», – отметил Вениамин Кондратьев.

В 2023 году партнерами конкурса стали три вуза КубГУ, ЮФУ и Южно-Российский институт управления - филиал РАНХиГС.