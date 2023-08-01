Губернатор Кубани поздравил ветерана Великой Отечественной войны Александру Беляеву со 100-летним юбилеем

Александра Беляева Фото: t.me/kondratyevvi

Ветерану Великой Отечественной войны Александре Беляевой 1 августа исполнилось 100 лет. Губернатор Кубани поздравил жительницу Краснодара с юбилеем.

Александра Николаевна в 18 лет окончила школу медсестер, а 19-летней девушкой пошла добровольцем на фронт. Во время войны находилась в должности санинструктора 23-й моторизованной штурмовой инженерно-саперной Перекопской бригады, воевала на Юго-Восточном, Сталинградском и 4-ом Украинском фронте.

День Победы Александра Беляева встретила в Праге – в звании старшего сержанта. Позже бригаду направили в Австрию.

Александра Николаевна награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».

«От всей души желаю Александре Николаевне крепкого здоровья и благополучия!» – написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.